Великолучанин вышел в финал всероссийских соревнований по боксу

15:43, 15 марта 2024, ПАИ

Великолучанин Сергей Егоров вышел в финал всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР В. П. Агеева. Состязания проходят в Балашихе в Московской области с 11 по 17 марта.

Сергей Егоров в полуфинале раздельным решением судей сумел одолеть серебряного призёра Кубка России Никиту Горшкова в весовой категории свыше 92 килограммов. В финале, который состоится завтра, 16 марта, великолучанин встретится с боксёром из Московской области Владиславом Комаровым.

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