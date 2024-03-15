Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью

15:16, 15 марта 2024, ПАИ

15 марта паводковая комиссия при участии представителей Ростехнадзора и ГУ МЧС по Псковской области подтвердила готовность объектов Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» к прохождению весеннего половодья. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в этот период, реализованы в полном объеме. Согласно разработанному графику, проведены ревизия и ремонт стационарных водоотливных средств, проверено состояние дамбы, подготовлено оборудование, задействованное в период весеннего половодья. Аварийные бригады для ликвидации возможных нештатных ситуаций укомплектованы материалами и специальной техникой. Проведено контрольное маневрирование сегментными затворами плотины от автономного источника питания, дизельного генератора мощностью 55 КВт. Специалисты электростанции в режиме онлайн следят за изменением уровня воды в водохранилище, в районе гидротехнических сооружений усилен режим охраны и безопасности.

Особое внимание в период весеннего половодья уделяется взаимодействию и обмену информацией с органами власти, отделами ГО и ЧС Дедовичского, Порховского, Солецкого районов, ГУ МЧС России по Псковской области. Организовано информирование населения данной территории.

«Мы тщательно следим за складывающейся паводковой ситуацией в регионе. Учитывая обильное снеготаяние в конце февраля — начале марта, можно сделать вывод о том, что пик половодья уже пройден. В настоящее время сегментные затворы гидроузла Псковской ГРЭС открыты по 100 мм, что соответствует пропуску 16 м3 воды в секунду. Маневрирование затворами осуществляется планомерно по мере наполнения водохранилища», – отметил технический директор — главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.