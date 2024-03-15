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Общество

Названы самые популярные начинки для блинов во время Масленицы

В преддверии Масленицы эксперты маркетплейса фермерских продуктов «Свое Родное» провели опрос и назвали «самую народную» начинку для блинов, а также выяснили, как россияне планируют отмечать богатый на традиции и развлечения праздник. Об этом ПАИ рассказали в Россельхозбанке.

Россияне назвали самую популярную начинку к блинам. Фото: ПАИ

Жители России рассказали, что при подготовке стола на Масленицу тщательно продумывают вопрос с начинками для блинов. Первое место в рейтинге любимых начинок россияне отдают сметане – 35% голосов. Второе место занимают варенье, джем и мед (23%), на третьем месте – сгущенное молоко или творог (19%). Замыкают рейтинг мясные начинки: курица, говядина и др. (8%), а также рыбные - 8%. За отсутствие начинки голосуют 7% респондентов.

Кстати, большая часть участников опроса (38%) сообщили, что намерены отправиться на народные гуляния и городские фестивали. Провести день дома в кругу родных собираются 32% респондентов. Интересно отметить, что 19% планируют отправиться в специализированный тематический тур. Остальные 11% пойдут в гости к родственникам или друзьям.

Всероссийский опрос проводился в марте 2024 года, в исследовании приняли участие более 1 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

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