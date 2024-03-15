Под Псковом после столкновения грузовик и легковушка улетели в кювет
Столкновение КамАЗа и автомобиля Nissan Qashqai произошло на 7-м километре объездной автодороги Пскова. В результате ДТП транспортные средства съехали в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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