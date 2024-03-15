Под Псковом после столкновения грузовик и легковушка улетели в кювет

16:13, 15 марта 2024, ПАИ

Столкновение КамАЗа и автомобиля Nissan Qashqai произошло на 7-м километре объездной автодороги Пскова. В результате ДТП транспортные средства съехали в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.