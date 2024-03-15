Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская использовала на выборах ДЭГ

Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская проголосовала на выборах президента России с помощью ДЭГ, пишет газета «Заря».

Она проголосовала с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Свой голос отдала за сильного лидера, за сильную Россию!» – прокомментировала глава округа.

Ранее сообщалось, что глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев проголосовал на выборах президента России.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.