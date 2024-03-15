100-летняя великолучанка проголосовала на выборах президента России

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Великолукского района, участница освобождения Великих Лук, участница Сталинградской битвы, участница освобождения Белоруссии и Польши, 100-летняя жительница Великих Лук Мария Сизова проголосовала на выборах президента России сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Голосование прошло на дому жительницы.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.