Глава Псковского района Наталья Фёдорова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ

16:38, 15 марта 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Уважаемые жители Псковского района! Сегодня начались самые важные выборы для всех нас – выборы президента Российской Федерации. Уже с 8:00 на территории Псковского района открылись все 37 избирательных участков, которые будут работать три дня. Я выбрала дистанционное электронное голосование и проголосовала на портале vybory.gov.ru. Выбор сделан!» – сообщила Наталья Фёдорова.

Она подчеркнула, что сегодня долг каждого гражданина – показать сплоченность, подлинный патриотизм и ответственное отношение к судьбе страны, а также призвала псковичей проявить свою гражданскую активность и принять участие в выборах.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.