Приуроченная к 95-летию архитектора Михаила Семёнова выставка открылась в Пскове
Выставка «Мастера псковского возрождения» открылась в Пскове сегодня, 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
Она приурочена к 95-летию псковского архитектора-реставратора Михаила Семёнова. На выставке представлены фотоматериалы и документы из архива Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.
Напомним, что Михаил Семёнов – это архитектор-реставратор, заслуженный работник культуры РФ. Он осуществлял архитектурный надзор за восстановлением Псковского кремля, а также руководил реставрацией Власьевской башни и южной стены Довмонтова города. Кроме того, он отдал 18 лет реставрации крепости Псково-Печерского монастыря.
Выставку можно посетить в Центре туризма и творческих индустрий (улица Георгиевская, 4).
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