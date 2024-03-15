Приуроченная к 95-летию архитектора Михаила Семёнова выставка открылась в Пскове

17:50, 15 марта 2024, ПАИ

Выставка «Мастера псковского возрождения» открылась в Пскове сегодня, 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова









Она приурочена к 95-летию псковского архитектора-реставратора Михаила Семёнова. На выставке представлены фотоматериалы и документы из архива Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Напомним, что Михаил Семёнов – это архитектор-реставратор, заслуженный работник культуры РФ. Он осуществлял архитектурный надзор за восстановлением Псковского кремля, а также руководил реставрацией Власьевской башни и южной стены Довмонтова города. Кроме того, он отдал 18 лет реставрации крепости Псково-Печерского монастыря.

Выставку можно посетить в Центре туризма и творческих индустрий (улица Георгиевская, 4).