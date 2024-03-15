Девять лет колонии получил порхович за убийство знакомого
Девять лет колонии получил 41-летний порхович за убийство знакомого, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
В ночь с 3 на 4 января 2021 года в лесу осужденный избил потерпевшего, забрал у него из карманов деньги. Затем на своем автомобиле он привез знакомого в свой частный дом в одной из деревень Порховского района. Здесь между ними на почве ревности к сожительнице потерпевшего произошел конфликт, в ходе которого осужденный задушил последнего. Тело погибшего фигурант закопал в лесу.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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