Сборная Псковской области стала призёром окружного чемпионата по шахматам

17:36, 15 марта 2024, ПАИ

Сборная Псковской области заняла третье место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по шахматам, который прошёл в Санкт-Петербурге с 7 по 15 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила шахматистка Эвелина Галаханова.

В состав команды вошли псковичи Эвелина Галаханова и Александр Кульнёв, великолучанин Валентин Власов и пушкиногорец Одиссей Сулейманянц. Они набрали 21,5 очка суммарно. Обогнать шахматистов смогли спортсмены из Ленинградской и Архангельской областей.

В индивидуальном зачёте в шаге от бронзы остановилась Эвелина Галаханова. Псковская шахматистка набрала шесть очков в девяти турах.

Непобеждённым в турнире оказался Валентин Власов. Великолучанин одержал три победы и шесть раз сыграл вничью. Его итоговый результат составил шесть очков, что соответствует шестому месту в турнире, однако стоит отметить, что великолучанину не хватило пол-очка, чтобы стать серебряным призёром.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».