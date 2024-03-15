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Спорт

Сборная Псковской области стала призёром окружного чемпионата по шахматам

Сборная Псковской области заняла третье место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по шахматам, который прошёл в Санкт-Петербурге с 7 по 15 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила шахматистка Эвелина Галаханова.

Сборная Псковской области стала призёром окружного чемпионата по шахматам. Фото предоставила Эвелина Галаханова

В состав команды вошли псковичи Эвелина Галаханова и Александр Кульнёв, великолучанин Валентин Власов и пушкиногорец Одиссей Сулейманянц. Они набрали 21,5 очка суммарно. Обогнать шахматистов смогли спортсмены из Ленинградской и Архангельской областей.

В индивидуальном зачёте в шаге от бронзы остановилась Эвелина Галаханова. Псковская шахматистка набрала шесть очков в девяти турах.

Непобеждённым в турнире оказался Валентин Власов. Великолучанин одержал три победы и шесть раз сыграл вничью. Его итоговый результат составил шесть очков, что соответствует шестому месту в турнире, однако стоит отметить, что великолучанину не хватило пол-очка, чтобы стать серебряным призёром.

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