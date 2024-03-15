Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров: ДЭГ – просто и удобно

17:44, 15 марта 2024, ПАИ

Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Выбрал дистанционный способ голосования. Голосую таким образом не в первый раз. Считаю, что это просто и удобно», – отметил Олег Майоров.

Он также подчеркнул, что участие в выборах президента – ответственность каждого за будущее страны и её населения. «Не оставайтесь в стороне, примите участие в голосовании!» – призвал всех Олег Майоров.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.