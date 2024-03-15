В первый день голосования жалоб в центр общественного наблюдения в Пскове не поступило

20:00, 15 марта 2024, ПАИ

Центр общественного наблюдения на выборах президента в Пскове сегодня, 15 марта, посетило два десятка человек, некоторые из них – из районов Псковской области, сообщает корреспондент ПАИ.

Заместитель председателя общественного штаба по наблюдению на выборах президента России при Общественной палате Псковской области Наталья Горбачева отметила, что обращений в связи с нарушениями в первый день голосования в центр общественного наблюдения не поступало.