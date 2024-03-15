Явка на выборы президента в России к 20:00 составила 28,96%
Явка на выборах президента в России к 20:00 по московскому времени составила 28,96 %. Об этом 15 марта свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы
Международные эксперты ознакомились с работой центра общественного наблюдения в Пскове
В первый день голосования жалоб в центр общественного наблюдения в Пскове не поступило
Международный наблюдатель – о выборах: Работа избирательного участка № 137 в Псковском районе организована хорошо и слаженно