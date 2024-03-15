Явка на выборы президента в России к 20:00 составила 28,96%

20:12, 15 марта 2024, ПАИ

Явка на выборах президента в России к 20:00 по московскому времени составила 28,96 %. Об этом 15 марта свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.