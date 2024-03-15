Себежане отправились на Масленицу на выставку-форум «Россия» в Москве

20:21, 15 марта 2024, ПАИ

Представители Себежского района отправились на выставку-форум «Россия» на ВДНХ для участия в сасленичной программе 16 и 17 марта. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Творческая группа себежан в настоящее время едет на поезде в Москву на ВДНХ для представления масленичной программы, пояснили в редакции газеты.

17 марта на главной уличной сцене выставки-форума «Россия» выступят Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня», Варвара и группа «Балаган Лимитед». А перед концертом на ВДНХ пройдут представления, шоу и мастер-классы, посвящённые программе «Масленица-2024 в Москве».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.