Жителю Бежаницкого района вынесли приговор за неправомерное завладение автомобилем

21:00, 15 марта 2024, ПАИ

В Бежаницком районе местный житель привлечён к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем ВАЗ-21144. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что в ночное время 3 июля прошлого года в деревне Лющик Бежаницкого района подсудимый завладел чужим автомобилем марки ВАЗ-21144. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Управляя указанным автомобилем, подсудимый не справился с управлением и съехал в кювет, прекратив движение. ДТП произошло на автодороге Лющик – Сменово в Бежаницком районе.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.