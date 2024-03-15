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Происшествия

Жителю Бежаницкого района вынесли приговор за неправомерное завладение автомобилем

В Бежаницком районе местный житель привлечён к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем ВАЗ-21144. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что в ночное время 3 июля прошлого года в деревне Лющик Бежаницкого района подсудимый завладел чужим автомобилем марки ВАЗ-21144. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Управляя указанным автомобилем, подсудимый не справился с управлением и съехал в кювет, прекратив движение. ДТП произошло на автодороге Лющик – Сменово в Бежаницком районе.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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