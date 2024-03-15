Ушёл из жизни народный артист Александр Ширвиндт

22:57, 15 марта 2024, ПАИ

Президент Театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука Театра сатиры Сергея Газарова.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким усопшего.

Александр Ширвиндт после Театрального института имени Бориса Щукина поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). В 1968 году вместе с режиссёром Анатолием Эфросом он перешёл в Театр на Малой Бронной, а к труппе Театра сатиры присоединился в 1970 году.

Звание народного артиста РСФСР Александр Ширвиндт получил в 1989 году, в 2019-м был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он возглавлял Театр сатиры более 20 лет и покинул пост лишь в 2021 году.

Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума», срежиссировал постановки «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и другие. Среди его работ в кинематографе – «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих».