Панельную дискуссию «Мой дом – мой регион» провели в штабе общественной поддержки в Пскове

22:58, 15 марта 2024, ПАИ

Панельную дискуссию «Мой дом – мой регион» провели в штабе общественной поддержки в Пскове. О развитии Псковской области поговорили с молодёжью депутаты Псковской городской Думы Александр Гончаренко, Алеся Михачёва и Алексей Форш, сообщили ПАИ в штабе.

Участники обсудили главные достижения Псковской области в различных сферах, поговорили об изменениях в городе, улучшении инфраструктуры, формах социальной поддержки граждан, строительстве школ и новых корпусов ПсковГУ, развитии туризма, сельского хозяйства, экономики.

Живая дискуссия с молодёжью разгорелась при обсуждении вопроса о выборе места проживания в пользу родного края или предпочтении переехать в другой регион. Молодёжь говорила о плюсах жизни в больших городах, а их оппоненты – о том, как важно укорениться на родной земле. Депутаты согласились с проблемой в разнице зарплат, но напомнили о том, как она нивелируется из-за затрат на аренду жилья. В качестве отрицательной черты большого города привели в пример время, затрачиваемое на дорогу.

«Считайте всё: и затраты, и доходы. Не ориентируйтесь только на то, что вы получаете. В большом городе вы больше тратите. Плюсы и минусы пишите на бумаге и только тогда делайте выбор, чтобы он был осознанным. Принимайте решение и несите за него ответственность», – сказала Алеся Михачёва.

«Учитывайте все факторы при выборе места. Я пожил в разных городах (Симферополь, Батуми, Москва, Рига, Санкт-Петербург, Псков) и знаю, о чём говорю», – сказал Александр Гончаренко, но добавил, что его дети живут и работают в Санкт-Петербурге.

«Имейте стержень, занимайтесь любимым делом и совершенствуйтесь. Слушайте опытных людей и делайте так, как считаете нужным», – пожелал молодёжи Алексей Форш.