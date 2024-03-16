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Политика

Порядка 2,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента в мобильных пунктах Псковской области

Порядка 2,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента России в мобильных пунктах голосования у пяти приграничных пунктов пропуска в Псковской области за первый день голосования. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе доклада в Информационном центре ЦИК России, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: скриншот из трансляции Информационного центра ЦИК России

«Голосование идёт достаточно интенсивно, у нас очень хорошо едут избиратели из Эстонии, в меньшей степени – из Латвии. Тем не менее информирование было организовано, и всё-таки граждане приезжают и высказывают положительную оценку того, что на границе удобно проголосовать <…> Думаю то, что мы открыли такие пункты, было правильным решением Центральной избирательной комиссии», – отметил Игорь Сопов.

В ходе доклада председатель облизбиркома также рассказал об оснащенности мобильных пунктов голосования. «Голосование у нас проходит в низкопольных автобусах, которые полностью оборудованы по стандарту стационарного избирательного участка. В этих автобусах у нас находится вся необходимая информация, сейфы для хранения сейф-пакетов и бюллетеней. Там же у нас организовано видеонаблюдение и работа охраны», – сказал Игорь Сопов.

Кроме того, присутствует вся необходимая атрибутика, ограждение участка, полиция и сотрудники ДПС, подчеркнул председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Помимо прочего, на каждом из пяти переходов организована работа буфетов. «Администрации тех районов, где у нас проходит подобное голосование, предложили нам помочь организовать ещё и буфеты. Автобусы стоят стык в стык. Если есть необходимость голосующим подождать или после дороги выпить чай или кофе – это можно сделать в буфете», – обратил внимание Игорь Сопов.

На мобильном пункте присутствуют наблюдатели и сотрудники избирательной комиссии. Кроме того, каждый автобус оборудован интернетом, сказал председатель облизбиркома.

«Я, честно скажу, не ожидал, что будет такой спрос. 2,5 тысячи людей, которые смогли реализовать своё желание и своё конституционное право – ради этого стоило постараться», – сказал по итогам доклада заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев.

Напомним, что организованные пункты – это не отдельный избирательной участок, а дополнительная форма голосования для граждан Российской Федерации, временно или постоянно проживающих за пределами страны.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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