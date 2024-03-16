Порядка 2,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента в мобильных пунктах Псковской области

11:19, 16 марта 2024, ПАИ

Порядка 2,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента России в мобильных пунктах голосования у пяти приграничных пунктов пропуска в Псковской области за первый день голосования. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе доклада в Информационном центре ЦИК России, передаёт корреспондент ПАИ.

«Голосование идёт достаточно интенсивно, у нас очень хорошо едут избиратели из Эстонии, в меньшей степени – из Латвии. Тем не менее информирование было организовано, и всё-таки граждане приезжают и высказывают положительную оценку того, что на границе удобно проголосовать <…> Думаю то, что мы открыли такие пункты, было правильным решением Центральной избирательной комиссии», – отметил Игорь Сопов.

В ходе доклада председатель облизбиркома также рассказал об оснащенности мобильных пунктов голосования. «Голосование у нас проходит в низкопольных автобусах, которые полностью оборудованы по стандарту стационарного избирательного участка. В этих автобусах у нас находится вся необходимая информация, сейфы для хранения сейф-пакетов и бюллетеней. Там же у нас организовано видеонаблюдение и работа охраны», – сказал Игорь Сопов.

Кроме того, присутствует вся необходимая атрибутика, ограждение участка, полиция и сотрудники ДПС, подчеркнул председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Помимо прочего, на каждом из пяти переходов организована работа буфетов. «Администрации тех районов, где у нас проходит подобное голосование, предложили нам помочь организовать ещё и буфеты. Автобусы стоят стык в стык. Если есть необходимость голосующим подождать или после дороги выпить чай или кофе – это можно сделать в буфете», – обратил внимание Игорь Сопов.

На мобильном пункте присутствуют наблюдатели и сотрудники избирательной комиссии. Кроме того, каждый автобус оборудован интернетом, сказал председатель облизбиркома.

«Я, честно скажу, не ожидал, что будет такой спрос. 2,5 тысячи людей, которые смогли реализовать своё желание и своё конституционное право – ради этого стоило постараться», – сказал по итогам доклада заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев.

Напомним, что организованные пункты – это не отдельный избирательной участок, а дополнительная форма голосования для граждан Российской Федерации, временно или постоянно проживающих за пределами страны.