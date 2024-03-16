Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Пскове

11:44, 16 марта 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на велосипедиста. ДТП произошло у дома №10 на улице Рокоссовского в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПСКОВСКАЯ СВОДКА ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Уточняется, что велосипедист не спешился с транспорта. Медики стабилизировали его состояние и госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.