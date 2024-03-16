Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Пскове
Водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на велосипедиста. ДТП произошло у дома №10 на улице Рокоссовского в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПСКОВСКАЯ СВОДКА ПАИ».
Уточняется, что велосипедист не спешился с транспорта. Медики стабилизировали его состояние и госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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