До +9 градусов ожидается в Псковской области 17 марта
Облачная погода ожидается в Псковской области 17 марта. Пройдёт небольшой дождь, местами умеренный, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений, днём – с переходом к западным, северо-западным направлениям со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ожидается ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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