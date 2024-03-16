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Общество

До +9 градусов ожидается в Псковской области 17 марта

Облачная погода ожидается в Псковской области 17 марта. Пройдёт небольшой дождь, местами умеренный, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +9 градусов ожидается в Псковской области 17 марта. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений, днём – с переходом к западным, северо-западным направлениям со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ожидается ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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