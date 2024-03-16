До +9 градусов ожидается в Псковской области 17 марта

12:08, 16 марта 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 17 марта. Пройдёт небольшой дождь, местами умеренный, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений, днём – с переходом к западным, северо-западным направлениям со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ожидается ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.