Многодетная семья Петровых из Пскова проголосовала на выборах президента России
Члены многодетной семьи Петровых, которая принимает участие в проекте «Всей семьёй», пришли проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в ГЦК Пскова в субботу, 16 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Видео: избирательная комиссия Псковской области
Пока родители делали свой выбор, дети поиграли в оборудованном детском уголке.
«Мы должны сделать свой выбор, поэтому мы здесь. Это наш гражданский долг. Удобно прийти сегодня, в субботу, потому что не надо отменять никаких своих дел. Всё прошло замечательно, очень быстро», – отметила Татьяна Петрова.
Добавим, что в семье Петровых шесть детей.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Порядка 2,5 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в мобильных пунктах Псковской области