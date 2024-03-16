Многодетная семья Петровых из Пскова проголосовала на выборах президента России

12:27, 16 марта 2024, ПАИ

Члены многодетной семьи Петровых, которая принимает участие в проекте «Всей семьёй», пришли проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в ГЦК Пскова в субботу, 16 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Видео: избирательная комиссия Псковской области

Пока родители делали свой выбор, дети поиграли в оборудованном детском уголке.

«Мы должны сделать свой выбор, поэтому мы здесь. Это наш гражданский долг. Удобно прийти сегодня, в субботу, потому что не надо отменять никаких своих дел. Всё прошло замечательно, очень быстро», – отметила Татьяна Петрова.

Добавим, что в семье Петровых шесть детей.