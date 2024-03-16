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Политика

Армен Мнацаканян: Удобство дистанционного электронного голосования очевидно

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я выбрал самую оптимальную форму – ДЭГ. Удобство дистанционного электронного голосования очевидно. Независимо от местонахождения и текущих дел – я вот в выходной день занимаюсь колкой дров у себя на даче в Пушкиногорском районе – есть возможность реализовать своё избирательное право и принять участие в выборах», – рассказал Армен Мнацаканян.

Вице-спикер Собрания отметил, что приверженцев дистанционного голосования становится всё больше – представители оппозиции, критиковавшие прежде ДЭГ, сами перешли на электронный формат. Важно, что традиционное голосование на участках также доступно.

«Моя тёща, например, выбрала привычный для неё способ – опустила бумажный бюллетень в урну на избирательном участке. Формат голосования может быть любой, главное принять участие в выборах Президента РФ и проголосовать за сильного кандидата», – призвал Армен Мнацаканян.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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