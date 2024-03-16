Армен Мнацаканян: Удобство дистанционного электронного голосования очевидно

12:50, 16 марта 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я выбрал самую оптимальную форму – ДЭГ. Удобство дистанционного электронного голосования очевидно. Независимо от местонахождения и текущих дел – я вот в выходной день занимаюсь колкой дров у себя на даче в Пушкиногорском районе – есть возможность реализовать своё избирательное право и принять участие в выборах», – рассказал Армен Мнацаканян.

Вице-спикер Собрания отметил, что приверженцев дистанционного голосования становится всё больше – представители оппозиции, критиковавшие прежде ДЭГ, сами перешли на электронный формат. Важно, что традиционное голосование на участках также доступно.

«Моя тёща, например, выбрала привычный для неё способ – опустила бумажный бюллетень в урну на избирательном участке. Формат голосования может быть любой, главное принять участие в выборах Президента РФ и проголосовать за сильного кандидата», – призвал Армен Мнацаканян.