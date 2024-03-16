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Политика

Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области не зафиксировал жалоб

Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Псковской области продолжает свою работу во второй день голосования, 16 марта, с 8:00, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Жалоб не зафиксировано, отметила член Центра, член Общественной палаты России Наталья Исакова. «В 12:30 поступил звонок, связанный с техническими вопросами голосования с помощью ДЭГ, мы связали избирателя с техническими специалистами», – отметила она.

Центр общественного наблюдения посетили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, отметила заместитель руководителя ЦОН Наталья Горбачева.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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