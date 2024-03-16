Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области не зафиксировал жалоб

14:34, 16 марта 2024, ПАИ

Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Псковской области продолжает свою работу во второй день голосования, 16 марта, с 8:00, передаёт корреспондент ПАИ.

Жалоб не зафиксировано, отметила член Центра, член Общественной палаты России Наталья Исакова. «В 12:30 поступил звонок, связанный с техническими вопросами голосования с помощью ДЭГ, мы связали избирателя с техническими специалистами», – отметила она.

Центр общественного наблюдения посетили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, отметила заместитель руководителя ЦОН Наталья Горбачева.