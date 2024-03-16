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Политика

Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе

Международные наблюдатели и эксперты посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Международные наблюдатели посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе
    Фото: Газета «Пушкинский край»

Гости отметили современный подход к организации выборов в Российской Федерации, удобство использования информационных технологий и подчеркнули значение видеонаблюдения во время голосования.

Международный наблюдатель из Белоруссии Дмитрий Хома отметил, что молодёжь сегодня проводит много времени в интернете, а ДЭГ экономит их время. «Также ДЭГ – это возможность и для жителей сельской местности спокойно реализовать своё право. Технологии сегодня доходят до избирателей, поэтому такая возможность должна быть. И уже каждый сам для себя может выбрать, как именно он осуществит своё право проголосовать. Задача избирательной комиссии в том, чтобы создавать такие возможности для избирателей, и чем их больше – тем лучше», – подчеркнул Дмитрий Хома.

В свою очередь генеральный секретарь Социально-экономического совета Мавритании Мухаммед Махмуд Сидина рассказал, что в Мавритании выборы проводятся в течение одного дня, подчеркнув, что механизм ДЭГ в Мавритании не применяется. Голосование с использованием современных информационных технологий, безусловно, удобно для тех граждан, которые не могут присутствовать в силу причин на избирательных участках, сказал он.

«Использование видеонаблюдения в ходе выборов можно считать передовой технологией. К сожалению, в нашей стране такое ещё не применяется. Кроме того, отмечу, что важно, когда все участники избирательного процесса имеют возможность наблюдать онлайн за тем, что происходит на избирательных участках. Это является своеобразным доказательством прозрачности процедуры голосования и признаком демократии», – подчеркнул Мухаммед Махмуд Сидина.

Международный наблюдатель из Италии Иван Марино также отметил удобство использования ДЭГ во время выборов в Российской Федерации. «Мы уже посетили много избирательных участков, видели работу общественных наблюдателей, избирательных комиссий и присутствие представителей СМИ на участках», – сообщил он.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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