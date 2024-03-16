Себежский коллектив принимает участие в Масленице на ВДНХ

15:20, 16 марта 2024, ПАИ

Жители Себежского района принимают участие в программе, посвящённой Масленице, на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Мероприятия состоятся сегодня, 16 марта, и завтра, 17 марта. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»

























В частности, фольклорный ансамбль коллектив «Душегрея» из муниципалитета выступает с танцами. Под живую музыку гости водят вместе с артистами хороводы. Кроме того, себежане проводят мастер-класс по изготовлению куклы-масленицы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.