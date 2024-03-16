Автомобиль вылетел в кювет в Пыталовском районе

15:35, 16 марта 2024, ПАИ

ДТП произошло в деревне Векшино Пыталовского района. Водитель LADA Vesta не справился с управлением. Из-за этого машина зацепила ГАЗ-66 и вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «ПСКОВСКАЯ СВОДКА ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















По предварительным данным, дорожные работники устанавливали опоры для освещения на трассе. Водитель LADA не заметил рабочий автомобиль и дорожные знаки о проведении работ, и поэтому зацепил ГАЗ. Из-за этого у Ladа протаранило бок. После этого легковая машина вылетела в кювет.

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.