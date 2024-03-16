Михаил Ведерников выступил с видеообращением и призвал голосовать на президентских выборах

16:29, 16 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с видеообращением, в котором призвал жителей региона принять участие в выборах президента.

«Дорогие друзья!

За последние годы нашим государством многое сделано, чтобы и Псковская область, и вся наша страна динамично развивались, становились лучше, удобнее, комфортнее для каждого гражданина, для каждого из нас с вами.

Произошедшие в результате изменения очевидны всем. Но главное, что планы на будущее, которые были озвучены, не менее масштабны.

Все, кто уже принял участие в голосовании, будут причастны к их реализации.

Они смогут с гордостью говорить о том, что непосредственно определяли будущие позитивные изменения в судьбоносном 2024 году.

А у тех, кто ещё не проголосовал, остаётся ещё 2 дня, в течение которых можно успеть изъявить свою волю. Чтобы не остаться на обочине истории, когда вся страна движется вперёд.

Приходите проголосовать за своё будущее, за будущее своих детей, за будущее своего посёлка, города, нашей любимой Псковской области и великой России.

Мы всегда были вместе в самые сложные и в самые ответственные моменты. Очень на вас рассчитываю!»

Напомним, Михаил Ведерников проголосовал в пятницу, 15 марта, на избирательном участке в Городском культурном центре Пскова.