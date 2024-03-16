На выставке ​«Россия» представили возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний Псковской области

18:17, 16 марта 2024, ПАИ

На стенде Псковской области сфера туризма демонстрирует возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний региона на международной выставке-форум «Россия» в Москве сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Гости площадки танцевали и водили хороводы, пели и своими руками делали памятные сувениры для себя и своих близких.

«Какая масленица без блинов? А у нас не просто блин, а самый настоящий «Блин желаний»! Каждый посетитель оставил памятное пожелание на нем, и загадал собственное, завязав волшебную ленту. Мы знаем, что все добрые мечты обязательно сбудутся!» – отметили в комитете.

Сегодня на площадке работают организатор активного отдыха в Себеже Александра Москаленко, ансамбль «Душегрея» и мастера «Хлебного хутора». А уже завтра к ним присоединится туроператор «Глобус» и расскажет о путешествиях в Псковскую область, сообщили организаторы.