На выставке «Россия» представили возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний Псковской области
На стенде Псковской области сфера туризма демонстрирует возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний региона на международной выставке-форум «Россия» в Москве сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Гости площадки танцевали и водили хороводы, пели и своими руками делали памятные сувениры для себя и своих близких.
«Какая масленица без блинов? А у нас не просто блин, а самый настоящий «Блин желаний»! Каждый посетитель оставил памятное пожелание на нем, и загадал собственное, завязав волшебную ленту. Мы знаем, что все добрые мечты обязательно сбудутся!» – отметили в комитете.
Сегодня на площадке работают организатор активного отдыха в Себеже Александра Москаленко, ансамбль «Душегрея» и мастера «Хлебного хутора». А уже завтра к ним присоединится туроператор «Глобус» и расскажет о путешествиях в Псковскую область, сообщили организаторы.
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На выставке «Россия» представили возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний Псковской области