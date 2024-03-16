Выставку о реставрации деревянного храма XVIII века с острова Кижи представят в Изборске

19:50, 16 марта 2024, ПАИ

Выставку, посвященную истории реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи, создали сотрудники природного музея-заповедника «Изборск» совместно с коллегами из историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Изборск».

Выставка под названием «Чудо преображения» расскажет о реставрации самого большого и сложного сооружения из дерева – церкви Преображения Господня на острове Кижи, а также о сохранении традиций древнерусского деревянного зодчества.

В составе экспозиции войдёт порядка ста предметов, среди которых – потолочные иконы «неба», плотницкие, столярные и инструменты резчика иконостасной рамы, книги, ткани и другие предметы из собрания государственного музея-заповедника «Кижи».

Открытие выставки запланировано на 18 мая.