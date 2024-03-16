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Великолукский боксёр Сергей Егоров стал победителем всероссийских соревнований по боксу

Великолукский боксёр Сергей Егоров стал победителем всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР В. П. Агеева. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

Фото: скриншот видео боя

Состязания прошли в Балашихе с 12 по 16 марта.

В финале в весовой категории свыше 92 килограммов против боксёра из Московской области при чужих трибунах Андрей Егоров сумел выиграть в схватке, по единогласному решению судей.

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