Великолукский боксёр Сергей Егоров стал победителем всероссийских соревнований по боксу

20:00, 16 марта 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Сергей Егоров стал победителем всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР В. П. Агеева. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

Состязания прошли в Балашихе с 12 по 16 марта.

В финале в весовой категории свыше 92 килограммов против боксёра из Московской области при чужих трибунах Андрей Егоров сумел выиграть в схватке, по единогласному решению судей.