Скончался Сергей Авдеев, более двадцати лет возглавлявший управление образования Печорского района

22:58, 16 марта 2024, ПАИ

В возрасте 64 лет ушёл из жизни Сергей Авдеев, который более 20 лет возглавлял управление образования Печорского района. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Это замечательный человек, педагог, руководитель. Он был и навсегда останется талантливым организатором и настоящим человеком дела. Сложно переоценить его вклад в развитие образования Печорского района. При непосредственном участии Сергея Арсентьевича в районе были сохранены небольшие сельские образовательные учреждения, реорганизованы и открыты новые. Сергей Арсентьевич на протяжении всего трудового пути болел душой за дело всей его жизни, был поддержкой руководителям образовательных учреждений и их сотрудникам, был всегда на стороне наших детей», – пишет районная газета.

Администрация Печорского муниципального округа и редакция газеты «Печорская правда» выразили соболезнования родным и близким Сергея Авдеева.