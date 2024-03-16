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Культура

День рождения отмечает музей-заповедник А. С. Пушкина ​«Михайловское»

Торжественное мероприятие в преддверии 102-й годовщины со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника прошло на площадке научно-культурного центра сегодня, 16 марта. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

День рождения отмечает музей-заповедник А. С. Пушкина ​«Михайловское». Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

17 марта в истории Пушкинского заповедника особая дата. В этот день в 1922 году под номером 849 было записано решение Совета народных комиссаров «объявить Пушкинский уголок («Михайловское», «Тригорское», а также место погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре) заповедным имением с передачей его под охрану как исторического памятника». Это постановление положило начало традиции празднования дня Пушкинского заповедника.

Сотрудников музея и всех присутствующих с этой датой поздравил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Он вручил своим коллегам грамоты и поблагодарил за добросовестный труд.

Приветственный адрес главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой зачитала заместитель директора музея-заповедника Екатерина Дмитриева.

«Пушкинский заповедник – особо ценный памятник культуры народов Российской Федерации, ставший визитной карточкой не только Пушкиногорского района и Псковской области, но и всей России. Это крупнейший научно-культурный центр, посвящённый Александру Пушкину и его творчеству. На протяжении почти вековой истории музей служит важному благородному делу духовного и культурного просвещения, хранит для потомков бесценное наследие. За годы плодотворной музейной деятельности коллективу Пушкинского заповедника удалось приобщить к культурным ценностям не одно поколение пушкиногорцев и гостей района. Отрадно, что особое внимание вы уделяете интересным просветительским проектам для детей и молодеёжи, многое делаете для того, чтобы подрастающее поколение больше знало о творчестве А. С. Пушкина, об истории родной страны и её культуре. Спасибо всем сотрудникам за бережное отношение к музею и музейному делу. Желаю вам здоровья, благополучия, реализации творческих планов, а музею-заповеднику – развития и процветания», – говорится в приветственном адресе.

Екатерина Дмитриева вручила сотрудникам Пушкинского заповедника грамоты и благодарственные письма администрации Пушкиногорского района.

Завершился вечер концертной программой«Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина». Перед жителями и гостями Пушкиногорья выступили музыканты из Москвы – Катерина Анохина (цимбалы) и София Каландадзе (арфа). Они исполнили произведения русских композиторов XIX – первой половины XX столетия: М. И. Глинки, К. Н. Лядова, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Н. К. Метнера.

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