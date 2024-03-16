225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в «Михайловском»
В Пушкинском заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
Экспозицию специально подготовили к 102-й годовщине послереволюционного возрождения музея.
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
В выставочном зале представлено 225 портретных изображений Пушкина в живописи и графике, в скульптуре, в медальерном и декоративно-прикладном искусстве, даже на почтовых марках и конвертах.
Ранее сообщалось, что торжественное мероприятие в преддверии 102-й годовщины со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника прошло на площадке научно-культурного центра сегодня, 16 марта.
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