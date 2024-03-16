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Общество

225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в ​«Михайловском»

В Пушкинском заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

​225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в ​«Михайловском». Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

Экспозицию специально подготовили к 102-й годовщине послереволюционного возрождения музея.

  • В Пушкинском Заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина»
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • В Пушкинском Заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина»
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • В Пушкинском Заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина»
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • В Пушкинском Заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина»
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • В Пушкинском Заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина»
    Фото: газета «Пушкинский край»

В выставочном зале представлено 225 портретных изображений Пушкина в живописи и графике, в скульптуре, в медальерном и декоративно-прикладном искусстве, даже на почтовых марках и конвертах.

Ранее сообщалось, что торжественное мероприятие в преддверии 102-й годовщины со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника прошло на площадке научно-культурного центра сегодня, 16 марта.

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