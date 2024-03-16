225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в ​«Михайловском»

23:09, 16 марта 2024, ПАИ

В Пушкинском заповеднике открыли новую выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Экспозицию специально подготовили к 102-й годовщине послереволюционного возрождения музея.



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»









В выставочном зале представлено 225 портретных изображений Пушкина в живописи и графике, в скульптуре, в медальерном и декоративно-прикладном искусстве, даже на почтовых марках и конвертах.

Ранее сообщалось, что торжественное мероприятие в преддверии 102-й годовщины со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника прошло на площадке научно-культурного центра сегодня, 16 марта.