Названы муниципальные образования Псковской области, где активнее всего голосуют на избирательных участках на выборах президента России

23:25, 16 марта 2024, ПАИ

По состоянию на 20:00 16 марта на выборах президента России в Псковской области на избирательных участках активнее всего голосуют в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Так, в Стругокрасненском муниципальном округе на выборах президента России проголосовало 70,05 % избирателей без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В пятёрку самых активных муниципальных образований входят Печорский муниципальный округ (63,87 %), Куньинский (55,49 %), Палкинский (53,73 %) и Усвятский (53,23 %) районы.

Далее по активности голосования на выборах президента России на избирательных участках в Псковской области следуют Себежский (52,76 %), Великолукский (52,46 %) и Пушкиногорский (51,95 %) районы, Невельский (51,87 %) и Пыталовский (51,01 %) муниципальные округа, Бежаницкий (49,91 %), Новосокольнический (47,13 %), Псковский (46,48 %) и Островский (45,44 %) районы, Красногородский (45,38 %) и Локнянский (44,99 %) муниципальные округа, Гдовский район (44,36 %), Опочецкий муниципальный округ (43,28 %), Плюсский район (42,88 %), Новоржевский муниципальный округ (41,88 %), Дедовичский (40,76 %), Пустошкинский (40,71 %), Дновский (37,75 %) и Порховский (37,59 %) районы, а также Псков (37,36 %) и Великие Луки (35,72 %).

Отметим, что всего на избирательных участках в Псковской области проголосовало 182 786 человек из 421 052 избирателей (43,41 %).

С использованием ДЭГ в регионе проголосовало 67 450 человек – 86,48 % от общего числа зарегистрированных пользователей.

Общее число проголосовавших с учётом ДЭГ в Псковской области – 250 236 человек (50,14 %).

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.