Политическое шоу «Ночь выборов – 2024» стартует в Пскове после окончания голосования

11:32, 17 марта 2024, ПАИ

Политическое шоу «Ночь выборов – 2024» по традиции стартует после окончания голосования в воскресенье, 17 марта, на площадке медиацентра Псковского агентства информации.

Участники избирательной кампании, эксперты, политики, общественники и журналисты обсудят итоги выборов, сделают прогнозы по поводу серебряного и бронзового мест на финише предвыборной гонки. Псков также выйдет на прямую связь с экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Традиционно участников «Ночи выборов – 2024» ждут сюрпризы. В частности, в Пскове по-мужски выяснят, кто же из кандидатов может претендовать на вторую и третью позиции по итогам выборов.

Традиционным элементом «Ночи выборов» на площадке ПАИ станет гастрономическая часть.

Прямая трансляция политического шоу «Ночь выборов – 2024» будет вестись в официальной группе Псковского агентства информации в ВК, на портале ПАИ, в телеэфире канала «Первый Псковский». За происходящим также можно будет следить с помощью текстовой трансляции в телеграм-канале ПАИ.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.