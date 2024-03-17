Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Политическое шоу «Ночь выборов – 2024» стартует в Пскове после окончания голосования

Политическое шоу «Ночь выборов – 2024» по традиции стартует после окончания голосования в воскресенье, 17 марта, на площадке медиацентра Псковского агентства информации.

Участники избирательной кампании, эксперты, политики, общественники и журналисты обсудят итоги выборов, сделают прогнозы по поводу серебряного и бронзового мест на финише предвыборной гонки. Псков также выйдет на прямую связь с экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Традиционно участников «Ночи выборов – 2024» ждут сюрпризы. В частности, в Пскове по-мужски выяснят, кто же из кандидатов может претендовать на вторую и третью позиции по итогам выборов.

Традиционным элементом «Ночи выборов» на площадке ПАИ станет гастрономическая часть.

Прямая трансляция политического шоу «Ночь выборов – 2024» будет вестись в официальной группе Псковского агентства информации в ВК, на портале ПАИ, в телеэфире канала «Первый Псковский». За происходящим также можно будет следить с помощью текстовой трансляции в телеграм-канале ПАИ.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2024

Юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове
17 марта 2024

Ансамбль «Сказ» выступает на избирательном участке № 44 в Пскове
17 марта 2024

Политическое шоу «Ночь выборов – 2024» стартует в Пскове после окончания голосования
17 марта 2024

Работников бытового обслуживания и ЖКХ поздравил Александр Котов от имени Собрания
17 марта 2024

Игорь Иванов: Благодаря труду работников сферы ЖКХ жизнь становится лучше и уютнее
16 марта 2024

Михаил Ведерников – о Фестивале русской музыки в Пскове: Настоящий бренд региона
16 марта 2024

225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в ​«Михайловском»
16 марта 2024

Скончался Сергей Авдеев, более двадцати лет возглавлявший управление образования Печорского района 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...