Явка на выборы президента в России к 15:45 составила 70,81%
Общая явка на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:45 по московскому времени 17 марта составила 70,81 %, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
Отметим, что в Псковской области по состоянию на 15:00 17 марта на выборах президента РФ проголосовали 301 864 человека с учётом ДЭГ (60,49 %).
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проголосовал на выборах президента РФ