Явка на выборы президента в России к 15:45 составила 70,81%

16:20, 17 марта 2024, ПАИ

Общая явка на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:45 по московскому времени 17 марта составила 70,81 %, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Отметим, что в Псковской области по состоянию на 15:00 17 марта на выборах президента РФ проголосовали 301 864 человека с учётом ДЭГ (60,49 %).

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.