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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах

Возгорание произошло в жилом доме на улице Новые Бутырки в Печорах, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Из дома успели выбежать два человека.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения на месте пожара.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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