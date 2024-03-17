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Облачные поля циклона накроют Северо-Запад на следующей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Облачные поля циклона накроют Северо-Запад на следующей неделе. Фото: ПАИ

На Северо-Западе в первую половину рабочей недели фон атмосферного давления будет повышенным, поэтому вероятность осадков небольшая. Во второй половине периода регион накроют облачные поля циклона и пойдут дожди, на севере переходящие в снег. Дневная температура на севере и востоке повысится до 0…+5 градусов, на юго-западе – до +6…+11 градусов.

В Санкт-Петербурге в первую половину недели осадки маловероятны. Дневная температура составит до +4…+7 градусов. В четверг и пятницу ожидаются небольшие дожди и потепление до +7…+10 градусов.

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