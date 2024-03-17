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Общество

Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове

Известные композиции исполнила вокалистка Псковского областного колледжа искусств Анна Яковлева в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

В её исполнении прозвучали известные русские песни. Гости, в свою очередь, с удовольствием подпевали.

После завершения творческой части вечера собравшиеся поблагодарили Анну Яковлеву за её искреннее и проникновенное исполнение и пообщалась друг с другом в неформальной обстановке.

Напомним, площадка штаба общественной поддержки в Пскове призвана объединять людей самых разных сфер и интересов: представителей общественных организаций и бизнес-сообщества, экспертов в своей отрасли, молодежь, граждан пожилого возраста, волонтеров. В штабе проводятся мероприятия самых разных тематик и форматов: информационные и творческие встречи, круглые столы, прямые эфиры, деловые встречи, выставки, приемы граждан. Площадки штаба открыты, и инициативные жители региона могут организовать и провести здесь встречи и мероприятия.

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