Творческой гостиной завершился день в штабе общественной поддержки в Пскове

19:24, 17 марта 2024, ПАИ

Известные композиции исполнила вокалистка Псковского областного колледжа искусств Анна Яковлева в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ















В её исполнении прозвучали известные русские песни. Гости, в свою очередь, с удовольствием подпевали.

После завершения творческой части вечера собравшиеся поблагодарили Анну Яковлеву за её искреннее и проникновенное исполнение и пообщалась друг с другом в неформальной обстановке.

Напомним, площадка штаба общественной поддержки в Пскове призвана объединять людей самых разных сфер и интересов: представителей общественных организаций и бизнес-сообщества, экспертов в своей отрасли, молодежь, граждан пожилого возраста, волонтеров. В штабе проводятся мероприятия самых разных тематик и форматов: информационные и творческие встречи, круглые столы, прямые эфиры, деловые встречи, выставки, приемы граждан. Площадки штаба открыты, и инициативные жители региона могут организовать и провести здесь встречи и мероприятия.