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Общество

День открытых дверей по гепатиту С прошёл в Псковской инфекционной больнице

День открытых дверей по гепатиту С прошёл в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

День открытых дверей прошёл в Псковской инфекционной больнице. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В этот день посетителям и студентам Псковского медицинского колледжа представили оснащение типового инфекционного бокса, диагностические приборы, информационно-методический материал, а также лекарственные препараты, используемые для лечения пациентов с гепатитом.

Врач-инфекционист Оксана Вахракова рассказала присутствующим об особенностях заболевания, методах его диагностики и лечения. По её словам, многие люди носят гепатит С несколько лет и даже десятилетий и узнают о нём только тогда, когда начинают проявляться первые симптомы.

По словам врача, выздоровление от гепатита С не улучшит состояние печени: если у пациента проявились фиброзные изменения, они останутся с ним до конца жизни. Это накладывает ограничения на жизнь человека, которому необходимо полностью отказаться от алкоголя, соблюдать диету и постоянно следить за состоянием печени.

Поэтому важно обнаружить гепатит С как можно раньше. Для этого используется сразу несколько исследований: анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, фиброскан и другие.

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