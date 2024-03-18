Сладкую электоральную карту России создадут участники «Ночи выборов – 2024»

22:17, 17 марта 2024, ПАИ

Сладкую электоральную карту России создадут участники и гости «Ночи выборов – 2024» на площадке медиацентра ПАИ. В этом им поможет основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько, который приготовил 89 капкейков с названиями регионов.

В создании электоральный карты могут принять участие все желающие: каждый из гостей берёт капкейк и ставит его на тот регион, который посчитает нужным.

Сегодня в России завершилось голосование на выборах президента России.

Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Также применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.