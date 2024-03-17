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Общество

Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Пскове

60-летнего Вадима Подоянова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» (Псков, улица Ленинградское шоссе, 25). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55–60 лет, рост 190 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении псковича, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД), 02 или 112.

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