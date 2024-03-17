Выставка фотопортретов московских и петербургских писателей и музыкантов открылась в Пскове

21:40, 17 марта 2024, ПАИ

Выставка фотографий «Вещь в себе» Александры Климовой открылась в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены 16 портретов московских и петербургских поэтов, писателей и музыкантов, в которой они раскрываются через самые дорогие для них вещи. Некоторые герои этих фотографий приехали на открытие выставки в Псков и рассказали, что для них значит проект Александры Климовой, а также прочли собравшимся свои стихотворения и подарили библиотеке свои книги.

Для каждого фотопортрета была создана собственная история. По словам автора, сделать это было непросто, потому что даже писатели, как выяснилось, не всегда умеют писать про дорогие им вещи.

Герои проекта поделились с гостями своими мыслями по поводу выставки.

Поэт Ольга Надточий отметила, что для выставки она позировала с тремя предметами (полудрагоценными камнями и статуэткой хакасского божества), потому что эти вещи символизируют для неё знакомство с собственной родословной и с новой родней, а именно, с троюродным дядей, который оказался геологом. Ольга также добавила, что у проекта есть дополнительный страшный смысл, который заключается в том, что многие вещи, которыми мы дорожим, пережили наших предков и, скорее всего, переживут нас с вами.

Поэт Екатерина Огарёва сказала, что, несмотря на моду на расхламление, вещи являются хранителями нашей памяти, и без них люди утратили бы свою целостность как личности. В подтверждение этому она приехала в Псков в сапогах своей мамы, которой уже нет в живых.

Поэт Иван Чудасов подчеркнул, что охотно согласился позировать Александре Климовой, ожидая, что ему сделают красиво, а ему «сделали страшно»: «Потому что из меня душу вынули и повесили вон на ту стену».

Встреча завершилась автограф-сессией и песнями под гитару, которые исполнил поэт, писатель и музыкант Александр Курапцев, недавно переехавший в Санкт-Петербург из ДНР.

Александра Климова – молодой прозаик, лауреат премий «Данко» (Нижний Новгород, 2022) и «Молодой Петербург» (2021), лауреат конкурса миниатюр имени Юрия Куранова в номинации «Кантовская миниатюра».

Фотовыставка «Вещь в себе» будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 10 апреля.