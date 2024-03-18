Пётр Алексеенко поблагодарил всех избирателей, проголосовавших на выборах президента России
Всех избирателей, которые пришли в эти дни на участки и сделали свой выбор, поблагодарил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.
«И конечно, благодарю наших сторонников, которые активно работали в эти предвыборные дни», – отметил он.
«Наша задача – не второе, третье или четвёртое место, а донести до избирателей нашу предвыборную программу, программу победы. Мы её совершенствовали и видим, что некоторые наши предложения начинают жить – преобразования в сфере народного образования уже предлагаются Владимиром Путиным. К этому можно отнести и налоговую реформу, приватизацию оборонной отрасли, прекращение оттока за границу», – резюмировал первый секретарь Псковского обкома КПРФ.
Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».
Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.
Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.
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