Наталья Исакова: Большой интерес у наблюдателей вызывала видеостена с трансляцией с избирательных участков Псковской области

23:22, 17 марта 2024, ПАИ

Большой интерес у наблюдателей за выборами и псковичей вызывала видеостена, где в прямом эфире проходила видеотрансляция с 217 избирательных участков Псковской области. Об этом заявила член центра общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«На мой взгляд, [три дня голосования] прошли очень плодотворно. Всё, что мы планировали сделать, было достигнуто. Сначала мы долго готовились, подготовили общественных наблюдателей, которые на каждом участке наблюдали за ходом процесса голосования. И больше всего интерес вызывала наша видеостена, где шла в прямом эфире видеотрансляция с 217 участков. Причём к нам приходили просто посмотреть за процессом. Например, пришла гражданка: сама она проголосовала дистанционно, но пришла посмотреть, как проходит голосование на её участке», – сказала Наталья Исакова.

Она также отметила, что международные наблюдатели высоко оценили идею видеостены с трансляцией. «Возможность видеть то, что происходит на участках, для них была достаточно интересной, новой, феноменальной», – подчеркнула Наталья Исакова.

По её словам, жалоб не зафиксировано, нарушений нет. Она отметила, что также поступали вопросы от граждан на горячую линию. Они касались двух тем: во-первых, как определить тот участок, куда необходимо отправиться для голосования, второй вопрос касался ДЭГ.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.