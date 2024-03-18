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Общество

Женщина из Канады сдала ДНК-тест и была удивлена результатом

Жительница канадского Торонто решила сделать популярный анализ ДНК на определение породы собак и выяснила, что на 40% она происходит от аляскинского маламута, на 35% — от шарпея, еще на 25% она лабрадор, пишет «Газета.ру».

Женщина взяла мазок изо рта и отправила его по почте в компанию DNA My Dog. Спустя какое-то время ей пришёл удивительный результат. В лаборатории отказались от объяснений.

Канадка хотела проверить честность организаций, предоставляющих подобные услуги. Например, Американо-австралийская Orivet ответила, что лаборант не смог из представленного образца определить породу, а в Wisdom Panel заявили, что полученный образец «не содержит достаточного количества ДНК для получения достоверного результата».

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