Российские учёные разработали новый метод лечения рака

08:03, 18 марта 2024, ПАИ

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали метод лечения онкологических заболеваний с использованием естественных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-клеток), пишет ТАСС.

Новый метод показал 80 % эффективности, отметили специалисты. Его применили на 10 пациентах, которым еженедельно вводили NK-клетки. У восьми пациентов выявили ответ на терапию, а у двух зафиксировали слабый ответ, что может указывать, по мнению специалистов, на тяжёлый ход заболевания и необходимость дополнительных мер лечения.

Клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки. Они принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета, заключили специалисты.

На данный момент разрабатывается документация для включения метода в перечень медуслуг клиник СамГМУ.