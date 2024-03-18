Российские учёные разработали новый метод лечения рака
Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали метод лечения онкологических заболеваний с использованием естественных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-клеток), пишет ТАСС.
Новый метод показал 80 % эффективности, отметили специалисты. Его применили на 10 пациентах, которым еженедельно вводили NK-клетки. У восьми пациентов выявили ответ на терапию, а у двух зафиксировали слабый ответ, что может указывать, по мнению специалистов, на тяжёлый ход заболевания и необходимость дополнительных мер лечения.
Клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки. Они принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета, заключили специалисты.
На данный момент разрабатывается документация для включения метода в перечень медуслуг клиник СамГМУ.
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