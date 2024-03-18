Волонтёры-медики помогают в кол-центре Псковской городской поликлиники

09:47, 18 марта 2024, ПАИ

Волонтёры-медики помогают в кол-центре Псковской городской поликлиники уже ﻿целую ﻿неделю в рамках проекта, который направлен на повышение доступности медицинской помощи и медицинской грамотности населения. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Волонтёры-медики обучились ﻿консультировать ﻿по вопросам диспансеризации ﻿и успешно ﻿освоили программу ﻿«Квазар».

Кроме того, ﻿волонтёры ﻿записывали пациентов ﻿в электронный календарь на ﻿диспансеризацию и ﻿проводили консультации по перечню обследований, ﻿учитывая ﻿год ﻿рождения.

«И ﻿хоть ﻿вначале активное взаимодействие ﻿по телефону ﻿далеко ﻿не ﻿всегда было лёгким, ﻿после освоения программы они с ﻿лёгкостью объясняли ﻿пациентам, как записаться на ﻿приём. Гордимся ﻿нашей командой из ﻿пяти умелых и отзывчивых ﻿волонтёров! Спасибо ﻿за ваш ﻿самоотверженный труд!» – отметили в комитете.