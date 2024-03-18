Волонтёры-медики помогают в кол-центре Псковской городской поликлиники
Волонтёры-медики помогают в кол-центре Псковской городской поликлиники уже целую неделю в рамках проекта, который направлен на повышение доступности медицинской помощи и медицинской грамотности населения. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Волонтёры-медики обучились консультировать по вопросам диспансеризации и успешно освоили программу «Квазар».
Кроме того, волонтёры записывали пациентов в электронный календарь на диспансеризацию и проводили консультации по перечню обследований, учитывая год рождения.
«И хоть вначале активное взаимодействие по телефону далеко не всегда было лёгким, после освоения программы они с лёгкостью объясняли пациентам, как записаться на приём. Гордимся нашей командой из пяти умелых и отзывчивых волонтёров! Спасибо за ваш самоотверженный труд!» – отметили в комитете.
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