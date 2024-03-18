Любителя сыра и водки задержали росгвардейцы в Пскове

10:23, 18 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали 29-летнего псковича, подозреваемого в краже из магазина на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Из магазина в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали местного жителя, который похитил из торгового зала 11 упаковок сыра и три бутылки водки.

По факту кражи проводится проверка.