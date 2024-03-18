Любителя сыра и водки задержали росгвардейцы в Пскове
Росгвардейцы задержали 29-летнего псковича, подозреваемого в краже из магазина на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Из магазина в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали местного жителя, который похитил из торгового зала 11 упаковок сыра и три бутылки водки.
По факту кражи проводится проверка.
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