Великолукская студентка стала победителем первого этапа Кубка России по маунтинбайку

10:51, 18 марта 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Диана Богданова победила на первом этапе Кубка России по маунтинбайку в гонке с выбыванием. Старт прошёл в Архипо-Осиповке 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба великолукского вуза со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Студентка ВЛГФАК Диана Богданова представляет на соревнованиях Челябинскую область. Второе место в зачёте досталось петербурженке Диане Мироновой. Замкнула тройку лидеров Марина Зорина из Челябинской области.

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