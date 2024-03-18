Великолукская студентка стала победителем первого этапа Кубка России по маунтинбайку
Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Диана Богданова победила на первом этапе Кубка России по маунтинбайку в гонке с выбыванием. Старт прошёл в Архипо-Осиповке 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба великолукского вуза со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.
Студентка ВЛГФАК Диана Богданова представляет на соревнованиях Челябинскую область. Второе место в зачёте досталось петербурженке Диане Мироновой. Замкнула тройку лидеров Марина Зорина из Челябинской области.
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